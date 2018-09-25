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İstanbul'da şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 07:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da şiddetli rüzgar

Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Baş Kesen Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi.

Araç sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın içerisinde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: DHA

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