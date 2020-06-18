İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu! Dükkanları su bastı

İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor. Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü. Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti. Aniden bastıran yağış sonrası biriken su trafikte olan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

BAZI İLÇELERDE ETKİLİ OLDU

İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Bağcılar, Başakşehir, Esenler ve çevresinde etkili oldu.

Bağcılar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir otomobil yağış nedeniyle yolda kaldı.

VATANDAŞLARDAN DOLU ÖNLEMİ İstanbul'da sağanak yağış uyarısının ardından harekete geçen vatandaşlar, doluya karşı araçlarının üzerini evlerinde kullandıkları halı ve battaniyeler ile örttü.

AKOM'DAN YAĞIŞ AÇIKLAMASI İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Esenler ve Güngören ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahminini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un paylaştığı meteorolojik radar verilerine göre Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanmakta olup, yağışların il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Paylaşılan verilere göre Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

SÜRÜCÜLER ÜST GEÇİT ALTLARINA SIĞINDI Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı.

'KAÇACAK YER BULAMADIK' Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı. Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU Bağcılar'da ise şiddetli yağmurun yanı sıra dolu yağışının da etkili olduğu görüldü.