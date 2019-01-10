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İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 03:07 | Son Güncelleme

Kağıthane'de oto kiralama şirketindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Polis güvenlik kameralarından saldırıyı gerçekleştirenleri bulmaya çalışıyor.

İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Harmantepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerinde oto kiralama şirketine saat 23:30 sıralarında gelen silahlı kişi yada kişiler, iş yerinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi kasığından vurarak yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine gelenler bir kişinin yaralandığını görünce durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde 4 adet kovan bulunurken, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunması için civarda bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. (DHA)


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Kağıthane'de oto kiralama şirketinde silahlı saldırı: 1 yaralıKağıthane'de oto kiralama şirketinde silahlı saldırı: 1 yaralı
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istanbul silahlı saldırı

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