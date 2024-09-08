İstanbul'da silahlı çatışma! 1 ölü, 4 yaralı

Pendik'teki olay, saat 00.00 sıralarında Harmandere Mahallesi, Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Daha sonra yaşanan silahlı çatışmada ise, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 1 kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, caddeyi kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır