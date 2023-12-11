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İstanbul'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

11.12.2023 06:22 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine silahla ateş açtı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Polis geniş güvenlik önlemi alırken, bir kişiyi gözaltına aldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay Güngören, saat 22.30 sıralarında, Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iki taraf, birbirine silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu K.Ç., S.Ö., O.K. ile E.Ö. isimli kişiler, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan E.Ö. isimli kişinin hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, E.M. isimli bir kişi, üzerinde bulunan 2 tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri çatışmanın yaşandığı sokakta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silahlı çatışma
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