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İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

01.05.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gece saatlerinde silahlı çatışma meydana geldi. Zeytinburnu'nda saat 23.00 sıralarında aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'daki silahlı çatışma, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 15. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Çıkan sözlü tartışma da taraflar anlaşamayınca silahlar çekildi. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Onlarca kurşunun sıkıldığı kavgada sokak adeta savaş alanına döndü.

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3 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Kavgada kurşunların hedefi olan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenilik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu 2 kişinin bacağından 1 kişinin ise karnından vurulduğu öğrenildi.

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ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay sonrası olay yeri inceleme ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu. Onlarca kovanın bulunduğu sokakta, bazı kurşunların çevrede bulunan bir araca isabet ettiği görüldü.

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Yaşanan silahlı kavga sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları arama çalışması sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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