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İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

25.02.2023 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokak ortasında yaşanan çatışmada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Olay, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi 75/1 sokakta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaşınca silahlar çekildi. Çıkan çatışmada iki gruptan A.A., H.A. ve N.U. isimli şahıslar silahla vurularak 1 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralı şahıslardan ikisi araç ile olay yerinden kaçarken park halindeki başka bir araca da çarparak kazaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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İstanbul Zeytinburnu

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