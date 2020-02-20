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  4. İstanbul'da silahlı kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da silahlı kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bacağından vuruldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da silahlı kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, saat 15.40 sıralarında, Amasyalılar Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. İki müşteri grubu arasında dönercide tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri çalışmaları grupları dışarı çıkardı. Çıkarılmaları üzerine sinirlenen kişiler, dönerci çalışanlarına ateş açtı. İki çalışan bacaklarından yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, iki saldırganı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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