İstanbul'da silahlı saldırı! Kırmızı ışıkta beklerken, kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'daki silahlı saldırı, saat 02.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy istikametine seyir halinde bulunan otomobil, trafik ışıklarında yanan kırmızı ışıkta durduğu sırada plakası henüz öğrenilemeyen başka bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALI

Saldırı sonucu 1'i ağır 2 kişi yararlanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda kovan ve uzun namlulu silaha ait olduğu sanılan bir parça bulundu.

Ayrıca saldırı sırasında seken mermiler, çevrede park halindeki araçlara da isabet etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





