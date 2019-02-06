İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre Mecidiyeköy Dereboyu Caddesi Mecidiye Dere Sokak’taki iç ve dış mekan dekorasyonu yapan iş yerine gelen yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi, dükkan sahiplerine ateş etti. Daha sonra saldırganlar, motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırıda iş yeri sahibi kardeşler Murat Salan ve Selman Salan yaralandı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)
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