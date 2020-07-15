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İstanbul'da Silivri açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 00:24 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da Silivri açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

24.23.59'da Silivri'nin 23. 24 kilometre açıklarındaki deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. (DHA)

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