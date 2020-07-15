İstanbul'da Silivri açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD) depremin 3,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\n24.23.59'da Silivri'nin 23. 24 kilometre a\u00e7\u0131klar\u0131ndaki deprem yerin yakla\u015f\u0131k 7 kilometre derinli\u011finde meydana geldi. (DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara Kart\u0130\u015fte Banko Piyango'da kazand\u0131ran numaralarKabotaj Bayram\u0131 nedir, neden kutlan\u0131r? \u0130\u015fte tarih\u00e7esi