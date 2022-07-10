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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi! İşte sabaha kadar çakan şimşek sayısı...

10.07.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullular Kurban Bayramı'nın ilk gününde şiddetli yağmur ve şimşekler nedeniyle olağanüstü bir gece yaşadı. İstanbul'un birçok bölgesinde çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Megakentteki bazı sakinlerin gece boyu peş peşe çakan şimşekler nedeniyle uykuları da kaçtı. Öte yandan, İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı da tespit edildi.

İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi! İşte sabaha kadar çakan şimşek sayısı...

Kurban Bayramı'nın ilk gününün gecesinde İstanbul'da yağışlı hava etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler de geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünün şimşeklerle aydınlandığı kentte yaşayanlar oldukça olağanüstü bir gece geçirdi. Bazı İstanbullular çakan şimşekler nedeniyle uyumakta zorlandı. İstanbul'da gece boyunca çakan şimşek sayısı da yapılan bir paylaşımla gözler önüne serildi.

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İŞTE İSTANBUL'DA SABAHA KADAR ÇAKAN ŞİMŞEK SAYISI

Havaforum'dan yapılan paylaşımda, İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı 7 bin olarak kaydedildi. Ayrıca, "Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşanıyor... " ifadesinin kullanıldığı paylaşımda megakenti aydınlatan şimşeklere dair bir "şimşek haritası"na da yer verildi.

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şimşek haritası

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul şimşek yağış
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