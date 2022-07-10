İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi! İşte sabaha kadar çakan şimşek sayısı...

Kurban Bayramı'nın ilk gününün gecesinde İstanbul'da yağışlı hava etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler de geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünün şimşeklerle aydınlandığı kentte yaşayanlar oldukça olağanüstü bir gece geçirdi. Bazı İstanbullular çakan şimşekler nedeniyle uyumakta zorlandı. İstanbul'da gece boyunca çakan şimşek sayısı da yapılan bir paylaşımla gözler önüne serildi.

İŞTE İSTANBUL'DA SABAHA KADAR ÇAKAN ŞİMŞEK SAYISI

Havaforum'dan yapılan paylaşımda, İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı 7 bin olarak kaydedildi. Ayrıca, "Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşanıyor... " ifadesinin kullanıldığı paylaşımda megakenti aydınlatan şimşeklere dair bir "şimşek haritası"na da yer verildi.





