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İstanbul'da sır olay! Evde vurulmuş halde bulundular: Alper Balcı öldü, Suna Tanrıkulu yaralı

19.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de sır bir olay yaşandı. Ayrıldıktan sonra aralarındaki sorunları konuşmak için buluşan Alper Balcı ile Suna Tanrıkulu çifti, bir süre sonra bir araya geldikleri evde kanlar içinde bulundu. Polis ve sağlık ekipleri Balcı'nın hayatını kaybettiğini, Tanrıkulu'nun ise yaralı olduğunu belirledi. Sol göğsünden vurulan çiftin esrarengiz buluşmasının ellerinden alınan svap de dahil olmak üzere yapılacak adli incelemelerle çözüleceği düşünülüyor.

İstanbul'da sır olay! Evde vurulmuş halde bulundular: Alper Balcı öldü, Suna Tanrıkulu yaralı

Sır olay, İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. İddialara göre, Alper Balcı ile Suna Tanrıkulu çifti, Balcı'nın evinde buluştu. Çiftin ayrıldıktan sonra sorunları konuşmak için bir araya geldiği belirtildi. Ancak Balcı ve Tanrıkulu evde sol göğsünden vurulmuş halde bulundu. Alper Balcı hayatını kaybetti, kız arkadaşı Suna Tanrıkulu ise ağır yaralandı. Esrarengiz buluşmanın sırrı ise çözülmeyi bekliyor.

AYRILDIKTAN SONRA BULUŞTULAR

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; İstanbul Bakırköy'de yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı ile Suna Tanrıkulu, bir süre sevgili oldular. Çift kısa bir süre önce ayrılma kararı aldı ve ayrıldı. Geçtiğimiz gün aralarındaki sorunları görüşmek üzere Balcı'nın Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'taki evinde bir araya geldi.

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ALPER BALCI: "SUNA KENDİNİ VURDU BURAYA GEL"

İddiaya göre bu buluşma sırasında Alper Balcı bir arkadaşını arayıp "Suna kendini vurdu buraya gel" dedi. Bunun üzerine o arkadaşı da polisi arayıp haber verdi.

Hemen belirtilen adrese giden polis ekipleri Balcı ve Tanrıkulu'nu kanlar içinde buldu. Yapılan incelemeler de çiftin göğsünden vurulmuş oldukları belirlendi.

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ALPER BALCI HAYATINI KAYBETTİ! SUNA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR...

Evde tek tabanca vardı ve tabanca Balcı'nın yanındaydı. Polis ve sağlık ekipleri Alper Balcı'nın hayatını kaybettiğini, Suna Tanrıkulu'nun ise yaralı olduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan Suna Tanrıkulu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

RAPOR SONRASI SIRRI ÇÖZÜLECEK

Polis ekipleri Alper Balcı'nın cesedi ve evde inceleme yaptı. Ellerinden svap alındı. Daha sonra da cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Suna Tanrıkulu'nun da ellerinden svap alındı. Olay yerinde bulunan tabanca da incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi.

El svap incelemesi ve Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından olayın nasıl gerçekleştiğinin anlaşılacağı öne sürüldü.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy
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