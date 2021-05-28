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  4. İstanbul'da sır olay! Kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da sır olay! Kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

28.05.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik’te bir apartmandan gelen kötü kokular üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri dairede 55 yaşındaki Y.S.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşamını yitiren Y.S.’nin yaklaşık 15 gün önce öldüğü belirtildi.

İstanbul'da sır olay! Kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenler Mahallesi Sırdaş Sokak’ta, bir süredir yalnız yaşayan Y.S.’nin (55) apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, polise haber verdi. Binaya gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdi. Maskelerle eve giren ekipler, 55 yaşındaki Y.S.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

SIR ÖLÜM

Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen Y.S.’nin cansız bedeni, şüpheli bulunarak olay yerine gelen ekipler tarafından incelendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Y.S.’nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Ölen kişinin komşuları olduğunu söyleyen Ömer Faruk, "Kendisi Erzurumluydu yaklaşık 15 gün önce görmüştüm. Daireden aşırı derece de koku gelince polisi aramak zorunda kaldım. Kapıyı açıp içeri girdiğimizde ise kötü bir halde bulduk” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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İstanbul Pendik

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