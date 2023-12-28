HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da sır ölüm! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da sır ölüm! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

28.12.2023 22:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan akşam saatlerinde gelen haber duyanları kahretti! 11 yaşındaki çocuk evlerinde başından vurulmuş halde bulundu. Çocuğun babasının silahıyla vurulduğu belirlendi. Baba gözaltına alındı. Ölüm nedeni üzerinde araştırmalar devam ediyor.

İstanbul'da sır ölüm! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Arnavutköy'de 11 yaşındaki Efe Özçelik, babasının tabancasıyla kafasından vurulmuş halde evinde ölü bulundu. Baba ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Özçelik'in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından belirlenecek.

5a4f910fab5d836ee7ee99bc0ac15ef0

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay, 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında yaşandı. 11 yaşındaki Efe Özçelik, babasına ait olduğu öğrenilen tabanca ile, ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Özçelik'in öldüğünü belirledi.

7c8259b207d952753ae9bde9de38be5e

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özçelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Baba Özçelik ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken 11 yaşındaki Efe Özçelik'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. (DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metro seferlerine yılbaşı düzenlemesi geldi!Metro seferlerine yılbaşı düzenlemesi geldi!
AK Parti MHP'yi 5 ilde, MHP AK Parti'yi 24 ilde destekleyecekAK Parti MHP'yi 5 ilde, MHP AK Parti'yi 24 ilde destekleyecek
Korkunç cinayette 11 ay sonra bir yeni gelişme dahaKorkunç cinayette 11 ay sonra bir yeni gelişme daha
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ölüm
En Çok Okunan Haberler
"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi! Aslı Altaylar değişimiyle herkesi şaşırttı!

Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi! Aslı Altaylar değişimiyle herkesi şaşırttı!

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.