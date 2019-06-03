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İstanbul'da sıra dışı pazartesi! Tatilciler gitti, trafik boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

Bayram tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine akın edince İstanbul trafiğinde pazartesi gününde görülmemiş manzaralar ortaya çıktı. İstanbul trafiğinin kilit noktalarından biri olan ve sabahın ilk saatlerinden itibaren durma noktasında ilerleyen D100 karayolu Bostancı mevkisinde trafiğin sakin ve akıcı bir halde olması görenleri şaşırttı. İstanbul trafiğinin boş hali havadan görüntülendi.

İstanbul'da sıra dışı pazartesi! Tatilciler gitti, trafik boş kaldı

Bayram tatilinin hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da yaşayan vatandaşların önemli bir kısmı kentten ayrılarak tatil yerlerine ve memleketlerine gitti. Cuma günü okul çıkışı ve cumartesi günü LGS sonrası İstanbul’dan ayrılanların oluşturduğu yoğunluk, yerini sakinliğe bırakmış durumda. Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk nedeniyle sıkışan ve trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği D100 karayolu Bostancı mevkisi, belki de en sakin dönemlerinden birini yaşıyor. Yol üzerindeki trafik yoğunluğunun yok denecek kadar az olması ve trafiğin oldukça akıcı bir şekilde ilerlemesi, görenleri hayrete düşürüyor.

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D100 karayolundaki trafiğin son durumu ise İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde trafiğin her iki yönde de sorunsuz ilerlediği ve yoğunluğun yok denebilecek kadar az olduğu görülüyor.

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Öte yandan saat 09.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde iki olarak kaydedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul trafik yol durumu bayram tatili

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yaşanacak istanbul bu
keske hep böyle olsa
istanbulda yaşayana fazla vergi getirceksinki ipini koparan giremeyecek.1 tane var ya istanbuldan onuda maffetmeye çalışmak anlamsız.kültür merkezi kültürsüzlerle dolu oldu.
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