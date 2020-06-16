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  4. İstanbul'da sis etkili oluyor! Haliç Köprüsü üzerinde kaza meydana geldi

İstanbul'da sis etkili oluyor! Haliç Köprüsü üzerinde kaza meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 07:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 Karayolu güzergâhında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü üzerinde kaza meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde etkili olan sis zaman zaman görüş mesafesini düşürdü.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE KAZA

Etkili olan sis nedeniyle Haliç Köprüsü üzeri Çağlayan istikametinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin adı öğrenilemeyen sürücüsü sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu önünde hareket halinde olan Mehmet Şimşirligil yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan kişiyi tedbir amaçlı çevredeki bir hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Kaza yapan otomobillerin çekilmesiyle yol açıldı.
(DHA)

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