HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB SMS ile uyardı

İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB SMS ile uyardı

10.07.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özellikle çocukların vücutlarında yara oluşmasına neden olan sivrisinekler bir çok ilçede görünmeye başladı. İBB ise SMS ile sivrisinek uyarısında bulundu. Gönderilen mesajda, "Değerli İstanbullular, belediyemiz, göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisinekle mücadele etmektedir. Bidon, havuzlar ve saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Sivrisineklerle hep birlikte mücadele edelim" denildi.

İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB SMS ile uyardı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nin ardından özellikle çocukların vücutlarında yaraya neden olan sivrisinekler bir çok ilçede kabus olmaya başladı.

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde oturanlar da benzer etkiler gösteren sivrisineklerden şikayetçi. Ferah Evler Mahallesi sakinleri, sivrisinek sokmaları nedeniyle çocuklarında yaralar oluştuğunu söylerken yapılan ilaçlamaların yetersiz kaldığını öne sürdü. Ara sokak ve parklarda da ilaçlama yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, evlerinin camlarına sineklik takarak önlem almaya çalıştı.

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ OLUYOR"

30 senedir Ferahevler Mahallesi'nde oturduğunu söyleyen Bülent Demirci, "Çocuklarda özellikle izleri falan görebiliyoruz. Çok rahatsız edici oluyor. Benim de 3 tane çocuğum var. İki dakika duramıyoruz, aşırı derecede sivrisinek var. Çocuklarımız var ve sivrisinek deyip geçmemek lazım, bulaşıcı hastalık da olabilir. Çocuklarımızda kaşınmaktan dolayı yara ve iltihaplanma da oluyor" diye konuştu. Daha fazla ilaçlamanın yapılması gerektiğini söyleyen bir başka mahalle sakini, parklar ile çıkmaz sokakların da ilaçlanmasını istedi.

Screenshot_6

"İLAÇSIZ BAHÇEYE İNEMİYORUZ"

Mahalle sakini Ahmet Sarıkaya da, "Sarıyer bölgesi yeşil olduğu için genelde oluyor. İlaçlama yapılıyor ama yetersiz kalıyor. Değişik bir sinek, diğerlerine benzemiyor" ifadelerini kullandı. 9 yaşındaki bir çocuk ise, "Bizim bahçede sinek dolu. Herhalde yuva yapıyorlar. Isırınca bir hafta falan geçmiyor izleri. İlaçsız bahçeye inemiyoruz. Değişik bir sinek" diye konuştu.

İBB'DEN UYARI YAPILDI: SİVRİSİNEKLERLE HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise sivrisineklere SMS yoluyla yapılan uyarıda bulundu. Gönderilen mesajda, "Değerli İstanbullular, belediyemiz, göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisinekle mücadele etmektedir. Bidon, havuzlar ve saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bardak suda çevreyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üreyebilmektedir. Sivrisineklerle hep birlikte mücadele edelim" denildi. Mesajın sonunda bir de bir animasyon filmi linki paylaşıldı.

Sivrisineklerin üreme alanlarının gösterildiği animasyon filminde "Sivrisineklerin üreme alanlarının yüzde 80'i insan eliyle oluşur" gibi bilgilere yer verildi.

Screenshot_5

Hindistan'da 14 kişide Zika virüsü tespit edildiHindistan'da 14 kişide Zika virüsü tespit edildi

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktıGökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktı
PARTNERCamdaki Kız'ın Tako'su, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa ettiCamdaki Kız'ın Tako'su, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti
Kadıköy'de 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildiKadıköy'de 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Uyarı haricinde birde icraatınızı yapın da daha çok olmasın.
Hadi şimdide sivri sinekler için aşı olalım nasıl fikir ;)
sizde o kadar tatlı kanlı olmayın ne yapsın garip sinek acındanmı ölsün

En Çok Okunan Haberler

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.