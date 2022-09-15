HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sivrisinek paniği: Hastanelik etmeye başladılar! En çok bu insanları tercih ediyorlar

İstanbul'da sivrisinek paniği: Hastanelik etmeye başladılar! En çok bu insanları tercih ediyorlar

15.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sivrisinek paniği yaşanıyor. Sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış var. Hastaneye gelenler, şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, sivrisineklerin belli kan gurubundaki kişileri tercih ettiğini belirtti. Uzmanlara göre, özellikle kan grubu '0' olanlar, açık tenli insanlar, renkli gözlü insanlar ve parlak giyinenler sivrisinekler tarafından daha çok ısırılıyor. Peki korunmak için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

İstanbul'da sivrisinek paniği: Hastanelik etmeye başladılar! En çok bu insanları tercih ediyorlar

Kiminin gözü şişti, kimin bacakları kaşımaktan yara oldu. İstanbul'da sivrisinek ısırıkları nedeniyle hastanelere başvuran sayısı son zamanlarda oldukça arttı. Uzmanlar yaz mevsimin yağışlı geçmesinin sivrisinek artışına neden olduğunu, dere yatağına ya da durgun sulara yakın yerlerde yaşayanların bu durumdan daha çok etkilendiğini belirtiyor. Şişlik, yara ve kaşıntı nedeniyle hastanelere başvurular çoğaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar, vücutlarında şişme ve dayanılmayacak derecede kaşıntı olduğunu belirtiyor.

b5c571e9b2bb8b2ddadb19083a35e654

"ALERJİ VARSA BİLİNÇ KAYBI OLUŞABİLİR"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran hasta sayısında artış var. Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür. Bu sineklerin özelliği ısırdıkları yerde, kabarcık meydana getirebiliyorlar. Kaşıntı oluyor, özellikle çocuklarda böyle reaksiyonlar meydana geliyor. Yaralar ve şişmeler oluşuyor. Örneğin bir hastamız kendisini ısıran sivrisineklerin farklı olduğunu söyledi. Basit bir kaşımayla rahatlayamıyorlar, deriyi yırtacak düzeyde kaşıma ihtiyacı hissediyorlar. Özellikle alerjisi, astımı olan kişileri sivrisinek ısırdığı zaman, vücudunun farklı yerlerinde de reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Yaygın egzama tarzında döküntüler gerçekleşebiliyor. Bizim en çok korktuğumuz ise 'anafilaktik' dediğimiz bir reaksiyon var. Alerjik bireylerin, sivrisineğin tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı da oluşuyor. Sivrisineğin öldürmesi teorik olarak var. Kişi alerjikse öldürme ihtimali var" şeklinde konuştu.

fa8aaeedf61b9b357ad52403bf1fccfe

"0 KAN GRUBUNDAKİLERİ TERCİH EDİYORLAR"

Alerjisi olan kişilerin dikkatli olması uyarısında bulunan Prof. Doç. Dr. Kutlubay "Özellikle obez kişileri tercih ediyorlar çünkü, onlar daha çok karbondioksit çıkarıyorlar. Sivrisineklerin karbondioksite karşı bir alıcıları var. Belli kan gurubundaki kişileri tercih ediyorlar. Kan grubu '0' olanları daha çok tercih ediyorlar. Parlak giyinenleri, açık tenli insanları, renkli gözlü insanları ısırdığını biliyoruz. Mümkün olduğu kadar uzun kollu giysiler giyeceğiz, sivrisinek kovucu kullanacağız, lavanta yağı vücuda sürülebilir, pencerelere sineklik takılabilir. Mümkün olduğu kadar su birikintilerini ortadan kaldırmak gerek. Buna rağmen ısırırsa kolonya sürebilirler, kaşıntı giderici haplar kullanılabilir" diye konuştu.

af508af5dbf6ffd79421ddfbd6104c57

"İLAÇ DİRENÇ GELİŞTİREBİLİR"

Prof. Doç. Dr. Kutlubay, ilaçların sineklere direnç kazandırabileceğini belirterek, "Zamanında ilaçlama yapmak lazım. İlaçlama işe yarayabilir ama, kökünü kurutmuyor. Aslında larva döneminde ilaçlamakta fayda var. Sivrisineklerin mevcut ilaçlara karşı direnç geliştirdiğine dair bilgilerimiz de mevcut. O nedenle yerel yönetimlerin zamanında ve uygun dozlarda bu sinekleri ilaçlaması gerekiyor ki, işe yarasın" dedi.

fcb433260c2adccbe0efa11864f82386

"KAŞINTI ARTINCA HASTANEYE BAŞVURDUM"

Bacaklarındaki sinek ısırıklarına dayanamadığı için hastaneye gelen Uğur Fidan, "Bahçeye gittim, oradan çıktıktan sonra her yerim şişmeye başladı. Önce kaşınmaya başladı, kaşıdıkça daha çok şişmeye başladı. Artınca da hastaneye başvurdum. O kabartılar yara olana kadar kaşınmaya devam ediyor. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Yakınlarımda da duyduğum oluyor, özellikle bahçelerde çok oluyormuş" dedi. Kızıyla birlikte hastaneye gelen Reyhan Dağ, "Kızımı ve beni ısırdı. Günlerce aynı yer kaşınıyor. Tatlı bir kaşıntı ama, günlerce sürmesi sıkıntı oluyor. Kaşıntının devam etmesi sorun" dedi.

79ea955241f078ad61634dca8ee478e0

"ÇOCUK KAŞINTIDAN AĞLIYOR"

Ömer Koçak ise kendisi ve yeğeni için hastaneye geldiğini belirterek "Geceleri yatamıyoruz, çocuğu yatıramıyoruz. Ağlaması durmuyor. Hastaneye getirdik, daha kötü olmasın diye. Havalar sıcak olduğu için camları da kapatamıyoruz. Isırdıkları zaman yara olana kadar kaşındırıyor" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza sonrası ilginç anlar! Bir anda kendini yere atıp ağlamaya başladıKaza sonrası ilginç anlar! Bir anda kendini yere atıp ağlamaya başladı
Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendiRusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi
O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı!O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sivrisinek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Flaş iddia! Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Flaş iddia! Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor

Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor

Eskişehir'de tarihi keşif! Karacahisar Kalesi'nde bulundu, ilk kez oldu

Eskişehir'de tarihi keşif! Karacahisar Kalesi'nde bulundu, ilk kez oldu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar! Birden yere yığıldı

Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar! Birden yere yığıldı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.