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  4. İstanbul’da skandal olay! Polislere silah çekip üstlerine yürüdü: ‘Polis olsanız ne olur ulan?’

İstanbul’da skandal olay! Polislere silah çekip üstlerine yürüdü: ‘Polis olsanız ne olur ulan?’

26.10.2024 10:13
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26.10.2024 10:13
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Beyoğlu’nda aranması olan bir şüpheliyi yakalayan güven timlerine, emniyete gittikleri sırada bir kişi sataşarak silah çekti. Şüpheliyi etkisiz hale getiren güven timleri, evinde yaptığı aramada ise piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 61 kilogram marihuana ele geçirdi. Polise silah çekildiği anlar ve evdeki aramalar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda geçen yıl Ekim ayında hakkında arama kararı olan şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine, emniyete gittikleri sırada bir kişi silah doğrulttu. Şüpheliyi müdahale ederek gözaltına alan güven timleri, evinde yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 61 kilogram marihuana ele geçirdi. Şüphelinin polise silah doğrultulduğu anların ve evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı.

‘POLİS OLSANIZ NE OLUR ULAN! KENDİNİZİ NE ZANNEDİYORSUNUZ’

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, geçen yıl Ekim ayında şüphe üzerine durdurdukları bir kişiyi aranmasının çıkması üzerine gözaltına aldı. Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldüğü sırada bir kişi, polis ekiplerine “hayırdır, siz kimsiniz" diyerek önlerine çıktı. Güven timlerinin polis olduklarını belirtmesine rağmen tartışmaya devam eden kişi bu kez de “polis olsanız ne olur ulan? Siz kimsiniz kendinizi ne zannediyorsunuz bu adama kelepçe takıyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

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POLİSE SİLAH ÇEKTİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunun üzerine polis ekipleri saldırganı uzaklaştırmak istedi. Ancak şüpheli sırtını dönüp ani şekilde silahını çelerek polislere doğrulttu. Şüpheli tam tetiğe basacağı sırada güven timleri onu etkisiz hale getirdi. Yaşanaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancasına da el konulan şüpheli emniyete götürüldü. Polis kimliğinin Osman T. (31) olduğunu tespit ettiği şüphelinin Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki evinde arama yapmak için harekete geçti.

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61 KİLOGRAM MARİHUANA BULUNDU

Eve baskın düzenleyen güven timleri, Osman T.'nin annesi Şükran Y.'nin koşarak yatak odasına gidip elbiselerin arasında 14 bin 800 lirayı aldığını gördü. Paraya el konulurken, mutfakta yapılan aramada buzdolabının üstünde hassas terazi bulundu. Aramalara devam eden güven timleri, bahçeye girdiğinde çantaların içerisinde yaklaşık 61 kilogram paketlenmiş marihuana ele geçirdi. Evde bulunanlara polis el koyarken, Şükran Y.'de gözaltına alındı.

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PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 50 MİLYON

Emniyete götürülen Şükran Y. ve oğlu Osman T.'nin ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı. Osman T.'nin 2021 yılında “kasten öldürme" suçuna karıştığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman T., “silahlı tehdit", “ateşli silahlar kanuna muhalefet" ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, annesi Şükran Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul Beyoğlu silah
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