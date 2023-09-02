İstanbul'da skandal slogana operasyon! Vatandaşlar ihbarda bulundu... Ekipler harekete geçti

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde, Salı günü akşam saatlerinde toplanan bir grup, terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yaptı. Grup yürüyüş yaparken çevredekiler, polise ihbarda bulundu.

BÖLGEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından ekipler aynı bölgede hava destekli huzur operasyonu düzenledi.

ARANMASI BULUNAN 3 KİŞİ VE 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi ve 5 kaçak göçmen yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi. (DHA)



