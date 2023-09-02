HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da skandal slogana operasyon! Vatandaşlar ihbarda bulundu... Ekipler harekete geçti

İstanbul'da skandal slogana operasyon! Vatandaşlar ihbarda bulundu... Ekipler harekete geçti

02.09.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde terör örgütü PKK lehine slogan atanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi yakalanırken çalışmaların devamında, çeşitli suçlardan aranması olan 3 kişi ile 5 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul'da skandal slogana operasyon! Vatandaşlar ihbarda bulundu... Ekipler harekete geçti

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde, Salı günü akşam saatlerinde toplanan bir grup, terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yaptı. Grup yürüyüş yaparken çevredekiler, polise ihbarda bulundu.

0bfffab1ce10092b2a4970c34be998b2

BÖLGEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

9ff12a55bf9650d977ed8b6b7a6b8149

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından ekipler aynı bölgede hava destekli huzur operasyonu düzenledi.

62fd7145f9bfda87660b20d908535963

ARANMASI BULUNAN 3 KİŞİ VE 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi ve 5 kaçak göçmen yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi. (DHA)

196a6cf9df0d25b60b98d5eea94bc13d

9997a430bc77720a491f7ba413cb454d

c15434c460e1e849e1c95c30a2755864

f8976a7e07bce88f643a1205b24825ef

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan sürpriz ziyaretErdoğan'dan sürpriz ziyaret
Paylaşımları ortaya çıktı! Kaldırımda telefonla konuşurken öldürüldü...Paylaşımları ortaya çıktı! Kaldırımda telefonla konuşurken öldürüldü...
Rusya, İran ve Belarus'a Nobel şoku!Rusya, İran ve Belarus'a Nobel şoku!
Anahtar Kelimeler:
pkk İstanbul operasyon slogan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.