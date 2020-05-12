İstanbul'da sokağa çıkan insan sayısında yüzde 30,4'lük artış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, kentte Nisan ayına ilişkin ulaşım rakamlarını değerlendirdi. Ortalama nüfusun yüzde 20,9’unun sokağa çıktığı İstanbul’da, toplu taşıma yolculuk sayısı da bir ayda yüzde 9 yükseldi. Toplu taşımada en fazla otobüs tercih edilirken, trafikte en yoğun saat, 17.00 oldu. İki yaka arası geçişler yüzde 30,9 azalırken, en yoğun geçiş 30 Nisan’da yaşandı. Trafik yoğunluk indeksi 10’a düşerken, ana güzergâhlardaki ortalama hızda yüzde 13 artış kaydedildi.

Mart ayının son haftasında, İstanbul’da nüfusun yüzde 16,1’i (2 milyon 493 bin 245) sokağa çıktı. Bu oran, Nisan ayının son haftasında yüzde 30,4 artarak yüzde 20,9’a (3 milyon 251 bin 140) yükseldi.

TOPLU TAŞIMADA BİR AYDA YÜZDE 9 ARTIŞ



31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk sayısı, 1 milyon 24 bin 248 iken, 30 Nisan’da, yüzde 9’luk bir artışla 1 milyon 116 bin 565’e çıktı. 6-10 Nisan tarihlerinde 902 bin 34; 20-24 Nisan arasında ise 733 bin 573 yolculuk yapıldı.

60 yaş üstü, 06-10 Nisan tarihleri arasında, 24 bin 36; 30 Nisan’da yüzde 53 artışla 36 bin 740 yolculuk gerçekleştirdi. 60 yaş üstünün tüm yolculuklardaki payı, belirtilen tarihlerde, yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e çıktı. Engelli vatandaşlar da ise yüzde 4’ten yüzde 4,2’e yükseldi.