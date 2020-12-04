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  4. İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

04.12.2020 20:27 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'un bazı noktalarındaki market ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok alışveriş noktasında hareketlilik gözlendi.

Özellikle market ve kuruyemiş dükkanlarının önünde kuyruk oluşturan vatandaşların kimi zaman sosyal mesafe kuralına riayet etmediği görüldü. Vatandaşlar, bazı balık ve semt pazarları ile kasaplarda da yoğunluğa neden oldu.

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Beykoz Kavacık'taki semt pazarı da kalabalık gözlemlenen yerler arasındaydı. Beykoz Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar girişinde ateş ölçümü yaptı, maske takmayan vatandaşları ise uyararak alana almadı. Ekipler vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak sık sık uyardı.

Beykoz semt pazarı esnafı Murat Başyiğit, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı için insanların pazarda kısmi yoğunluk oluşturduğunu ifade etti. (AA)

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