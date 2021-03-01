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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı esnetilecek?

01.03.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı esnetilecek?

Türkiye’nin her yanında normalleşme sürecinin nasıl olacağı oldukça merak ediliyor. En çok tartışılan ve araştırılan konulardan biri de “Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı esnetilecek” ve özellikle “İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?” Bu akşam yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında her bir ilimiz risk gruplarına ayrılacak. Bu açıklamadan sonra “Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı esnetilecek?” ve “İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?” soruları yanıtlanacak..

Bazı parametreler kullanılarak illerin risk grupları belirlenecek ve bu risk durumalrına göre il bazında farklı iş kollarının serbestliği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilim Kurulu’nun yaptığı çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek. Kabine Toplantısı sonrasında ise hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı esnetilecek sorusu yanıt bulmuş olacak. En çok merak edilen sorulardan olan “İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?” sorusu ise risk parametreleri sonucunda cevaplanacak.

RİSK GRUPLARI NASIL BELİRLENECEK

Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamada vaka sayılarının yanında pozitif test oranı, yoğun bakımların doluluk oranları ve entübe hastaların değişimi gibi parametreler sonucunda illerin kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olarak 4 ana gruba ayrılması sağlanacak.

RİSK HARİTASI NEYİ GÖSTERECEK

Bu risk haritası, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklanacak ve sokağa çıkma yasağı, kafelerin – lokantaların açılması, yüz yüze eğitim gibi ülke çapında oldukça merak edilen konuların cevapları da Türk halkına aktarılacak. Bütün Türkiye, bugün saat 15.00’da başlayacak olan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklemekte.

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Fahrettin Koca Kabine Toplantısı Sağlık Bakanı

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