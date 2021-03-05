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  4. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'un risk haritasındaki rengi

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'un risk haritasındaki rengi

05.03.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'un risk haritasındaki rengi

1 Mart'ta açıklanan "Yerinde karar" dönemi sonrası vatandaşlar İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul'un risk haritasındaki rengi ve risk derecesinin ne olduğu araştırılan konular arasında yer aldı. Peki İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu İstanbul'da yasak olacak mı?

1 Mart'ta Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna duyrulan normalleşme dönemiyle birlikte İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olup olmadığı da merak konusu oldu. İstanbul sakinleri İstanbul'da yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki İstanbul'da hafta sonu ve hafta içi yasak var mı?

İSTANBUL RİSK HARİTASI

İstanbul, risk haritasına bakıldığında kırmızı renkte görülmekte. Kırmızı renk anlam olarak yüksek risk taşıyan illeri temsil ediyor. İllere göre haftalık vaka sayısı grafiğine bakıldığında ise 20 ve 26 Şubat haftasında İstanbul'da 100 binde 89,90 oranında vaka bulunmakta.

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İSTANBUL'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İstanbul'da ve yurdun diğer illerinde hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, İstanbul'da Pazar günleri yasak devam edecek. İstanbul'un teşkil ettiği yüksek risk oranından ötürü alınan karara göre İstanbul'da hafta sonları sadece Cumartesi günü yasak olmayacak.

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