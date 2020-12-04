İstanbul'da sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? 5-6 Aralık Cumartesi ve Pazar günü eczaneler açık olacak mı? İşte eczane çalışma saatleri

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirler doğrultusunda bu hafta sonu, Cuma günü 21.00'de başlayıp Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şimdi vatandaşlar, 5-6 Aralık Cumartesi ve Pazar günü eczaneler açık olacak mı sorusunun cevabını merak ediyor.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini bildirdi.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışacak. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

