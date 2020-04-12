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  4. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci günü!

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci günü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 08:46 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti.

Ayvansaray'da metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

(DHA)

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