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İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Fırça sapı bile kırıldı, kız kardeşini bayılana kadar dövdü

04.04.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda meydana gelen korkunç olayda Hikmet K. adındaki ağabey kız kardeşi Hazal G.'yi sokak ortasında öldüresiye dövdü. Çocuklarının gözü önünde darp edilen kadın bayılarak yere yığılırken, Hikmet K.'nin elindeki fırça sopası bile kırıldı. Kadının çocukları başına gelerek onu kendine getirmeye çalışırken, o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ağabey, polis tarafından gözaltına alınırken, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Fırça sapı bile kırıldı, kız kardeşini bayılana kadar dövdü

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 2 çocuğuyla birlikte yürüyen Hazal G., bir süre sonra durup cep telefonuyla konuşmaya başladı. O esnada kadının ağabeyi Hikmet K. elinde fırça sopasıyla kardeşine doğru koştu. Bir anda kadına vurmaya başlayan Hikmet K. ilk hamlesinde kadının eline vurarak telefonunu parçaladı.

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SOPAYI ÜZERİNDE KIRIP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Ardından defalarca kadının vücuduna ve kafasına vuran saldırgan onu bayılttı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran kadın, yere yığılarak hareketsiz şekilde kaldı. Çocuklarının gözü önünde kadına dehşeti yaşatan ve üzerinde sopayı kırdığı görülen adam çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Kadının çocukları başına gelerek onu kendine getirmeye çalışırken, o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kadının emniyete giderek şikayette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan ağabey Hikmet K.’yı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.

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(İHA)

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Zeytinburnu
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