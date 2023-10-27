İstanbul'da sokak ortasında satırlı dehşet: Kiracıyla emlakçı birbirine girdi!

Bu kez bir kiracıyla emlakçının tartışması büyüyüp dehşete dönüştü. Emlakçının, ev sahibinden kiracılarını evden çıkarmalarını istediği iddiası kiracıyı çileden çıkardı. Satırlı kavgada her iki taraf da yaralandı.

EMLAKÇININ İSTEĞİNE SİNİRLENİP OFİSİNE GİTTİ

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki sitede çalışan emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi. Olayla ilgili sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı.

ELİNE SATIR ALDI

Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan şahıs, emlakçıya saldırmaya başladı. Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

(İHA)





