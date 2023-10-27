HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sokak ortasında satırlı dehşet: Kiracıyla emlakçı birbirine girdi!

İstanbul'da sokak ortasında satırlı dehşet: Kiracıyla emlakçı birbirine girdi!

27.10.2023 08:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün akşam saatlerinde görenleri dehşete düşüren anlar yaşandı. Esenyurt'ta bir emlakçıyla kiracı arasında tartışma çıktı, kiracı eline satır alınca sokak ortasında kan çıktı. Korkunç olay kameraya anbean yansıdı.

Bu kez bir kiracıyla emlakçının tartışması büyüyüp dehşete dönüştü. Emlakçının, ev sahibinden kiracılarını evden çıkarmalarını istediği iddiası kiracıyı çileden çıkardı. Satırlı kavgada her iki taraf da yaralandı.

1

EMLAKÇININ İSTEĞİNE SİNİRLENİP OFİSİNE GİTTİ

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki sitede çalışan emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi. Olayla ilgili sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı.

5

ELİNE SATIR ALDI

Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan şahıs, emlakçıya saldırmaya başladı. Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti.

2

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

4

6

3

(İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halı sahada kalp krizi geçirdi!Halı sahada kalp krizi geçirdi!
18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı! 18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı!
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yurt genelinde gösterim alanları kurulduCumhuriyet'in 100'üncü yılı için yurt genelinde gösterim alanları kuruldu
Anahtar Kelimeler:
Emlakçı Esenyurt satır Kiracı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.