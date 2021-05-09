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İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

09.05.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da araları aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, Gümüşpala Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

19 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANADI

Kimlikleri belirlenemeyen kişiler diğer gruptaki kişilere ateş ettikten sonra otomobile binerek kaçtı. Açılan ateş sonucu 19 yaşındaki E.G.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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