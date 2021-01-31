HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

31.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

İstanbul'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuştucu satıcılığı yapanlara yönelik olarak gerçekleştirilen oprerasyonda 50 kişi gözlatına alınırken, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Torbacı' olarak tabir edilen 'sokak satıcılarına' yönelik olarak daha önceden belirlenen adreslere dün eşzamanlı operasyon düzenledi. İlçe müdürlüklerinden ekiplerin de katıldığı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir kilo 409 gr sentetik kannabinoid, bir kilo 26 gr metamfetamin, 784 gr esrar, 168 gr kokain, 69 gr eroin, bin 974 adet ecstasy, 315.90 gr bonzai, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tabanca, 29 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında küfür skandalı!Canlı yayında küfür skandalı!
Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat ettiGazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti
60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Kısıtlamada izin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

İzin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti

Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan sahiline akın etti

Görüntüler bugün çekildi! Kısıtlamaya rağmen akın ettiler

Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz havadan görüntülendi

Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz havadan görüntülendi

Vali Yerlikaya'dan kısıtlamada "İstanbul" paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan dikkat çeken paylaşım

Otomobilin camına not yazan kişi önce gözaltına alındı sonra bırakıldı

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.