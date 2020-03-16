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  4. İstanbul'da şoke eden görüntüler! Polis peşlerine düştü

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Polis peşlerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 10:05 | Son Güncelleme

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren şahıslar, konvoy halinde trafiğe çıkarak bir de tüneli kapattı. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy’de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gruplar önceki gün akşam saatlerinde sokağa çıktı. Meş'aleler yakarak eğlenmeye başlayan bir gruptaki eli silahlı iki maganda havaya ateş açmaya başladı. Şehirde terör estiren magandalar bir an olsun kimsenin canını umursamadı.

TERÖR ESTİRDİLER

Magandalar ardından araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Grup bir süre sonra Beykoz Halil Ulukurt Tüneli’ne
girerek yolu trafiğe kapattı. Dakikalarca kapalı kapan tünelde uzun araç kuyrukları oluşurken, magandalar ise ateş açıp asker arkadaşlarını havaya fırlattı. Tünelden çıkan magandalar ardından trafikte otomobil ve motosikletle patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında havai fişek attı.

Öte yandan Çekmeköy Taşdelen ve Alemdağ’daki asker uğurlamasına grup olarak katılan motosikletli magandalar ise yere benzin dökerek dakikalarca patinaj çekti. Ortalığı dumana boğan magandalar bir de grup halinde trafiğe çıktı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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