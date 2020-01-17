İstanbul'da şoke eden motosiklet hırsızlığı! Herkesin gözü önünde çaldılar

Olay, geçtiğimiz 1 Kasım Cuma günü saat 19.30 sıralarında Seyrantepe Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Sürgit yaklaşık 60 bin lira değerindeki motosikletini park ederek iş yerine gitti. Akşam saatlerinde semtte dolaşan 2 hırsız, oldukça işlek olan cadde üzerinde otomobillerin yanında park halinde bir motosiklet gördü.

VATANDAŞLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÇALDILAR

Vakit kaybetmeden motosiklete yanaşan hırsızlardan biri etrafı kolaçan ettikten sonra gidon kilidini kırdı. Motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Yoldan geçen vatandaşların gözü önünde gerçekleşen hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, hırsızları yakalamak ve motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

(İHA)

