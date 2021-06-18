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  4. İstanbul'da şoke eden olay! Kapalı otoparktaki motosikleti 5 saniyede çaldılar

İstanbul'da şoke eden olay! Kapalı otoparktaki motosikleti 5 saniyede çaldılar

18.06.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören’de bir sitenin kapalı otoparkında park halinde bulunan motosiklet 2 hırsız tarafından 5 saniye içinde çalındı. Motosiklet sahibi aracını bulana ödül vereceğini söylerken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Güngören’de bulunan bir sitenin kapalı otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen iki hırsız kapalı otoparkta bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevrede inceleme yapan hırsızlar, kimsenin olmadığı görerek motosikletin yanına geldi. Burada hırsızlardan biri motosikletin kilidin kırarak, motosikletle kaçtı.

"5 SANİYE SÜRMÜŞ"

Motoru çalınan Halit Kurt, “Pazartesi günü saat tam 08.07’de motorum otoparkta duruyordu kafası kitli bir şekilde. 7 saniye içerisinde gelip motorun kafa kilidini kırıp motoru çalıştırıp götürmüşler. Güvenlik kameralarını izledim. Öncesinde siteyi bir kontrol etmişler. Boş anında girip alıp çıkmışlar. 5 saniye sürmüş olay totalde. Benim asıl amacım motorun maddi değeri değil. Emeğimin karşılığı olarak aldığım motorun durumu, bu durumda olmaktan rahatsızım aslında. Bana yardımcı olacak insanlara ödül de verebilirim. Maddi zararlarını da karşılayabilirim” dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Güngören’de kapalı otoparktaki motosikletin çalındığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların gelip, motosikletin kilidini kırıp, motosiklete binerek kaçtıkları görülüyor.

(İHA)

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