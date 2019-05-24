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İstanbul'da son dakika operasyon haberi! 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 313 parça eser ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 313 parça tarihi eser kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Eyüp, Kartal, Beyoğlu ve Fatih'te 6 adrese düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 313 parça tarihi eser ele geçirildi.

Eserler arasında, Anadolu'nun jeolojik tarihini yansıtan deniz kabuğu fosili, Grek, Helenistik, Roma, Part, Bizans ve İslami döneme ait sikkeler, 2 bin 300 yıllık antik Yunan kültürünü yansıtan sütun ve heykel başları, 17. yüzyıla ait dua metinleri, Safevi dönemine ait kenarları dua bezeli gümüş ve bronz kaplar ile İstanbul'daki tarihi ibadethane ve türbelerden çalındığı değerlendirilen çinilerin bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(AA-İHA)

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