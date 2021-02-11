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İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

11.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava, İstanbul’da adeta kapıya dayandı. Yaklaşık 10 gündür bahar havasının etkili olduğu İstanbul’da sıcaklıklar bugünden itibaren 20 dereceye yakın düşecek. Soğuk hava ile birlikte Cumartesi gece saatlerinden itibaren son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı 5 gün boyunca etkili olacak. Uzmanlar kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışındaki gibi bir yağış uyarısı yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul’da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün İstanbul’u terk ediyor. Bahar havasının terk etmesi ile birlikte İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düşecek. Soğuk hava ile birlikte Cumartesi günü gece saatlerinde kar yağışı İstanbul’un batı ilçelerinden giriş yapması bekleniyor.

PERŞEMBE'YE KADAR KAR SÜRECEK

Kar yağışının İstanbul’da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak. Öte yandan kar yağışının İstanbul’da son yılın en düşük seviyesini gören barajların doluluk oranlarını da hızla yükseltmesi bekleniyor.

Beklenen soğuk hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklama ise şu şekilde:

“Havanın; Perşembe günü parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.”

İstanbul’da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı.

Bugün parçalı bulutlu 12-19 derece
Cuma günü parçalı bulutlu 2-12 derece
Cumartesi bulutlu 1-3 derece
Pazar kar yağışlı -1-3 derece
Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece
Salı kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece
Çarşamba kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

1987 KIŞI UYARISI

Öte yandan Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre cuma günü başlayacak ve Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak soğuk hava dalgasındaki kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.

Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor.

1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.

Kaynak: İHA-AA

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