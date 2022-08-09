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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ! 9 Ağustos sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 9 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi!

09.08.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 9 Ağustos 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ağustos Salı günü İstanbul'da suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki 9 Ağustos sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 9 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ! 9 Ağustos sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 9 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanan ilçelerin listesini ve suların geleceği saatleri paylaşmayı sürdürüyor. Peki 9 Ağustos sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklama ile 9 Ağustos 2022 Salı gününe ilişkin İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi haberimizde...

su kesintisi

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

9 Ağustos Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yapıldı. İşte 9 Ağustos'ta su kesintisi yaşanan ilçeler listesi...

su kesintisi

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : Aşağı Dudullu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.08.2022 03:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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