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  4. İstanbul'da su kesintisi! Bakın hangi ilçelere su verilmeyecek

İstanbul'da su kesintisi! Bakın hangi ilçelere su verilmeyecek

03.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ocak Salı günü İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintileri yaşanacak. Beşiktaş-Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek olan su kesintisi, Avrupa yakasındaki bazı bölgeleri etkileyecek.

İstanbul'da su kesintisi! Bakın hangi ilçelere su verilmeyecek

İSKİ'nin açıklamasına göre 4 Ocak Salı günü İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi olacak.

İSKİ, açıklamasında "Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da su kesintisi! Bakın hangi ilçelere su verilmeyecek

HANGİ BÖLGELER SU ALAMAYACAK?

  • Beyoğlu

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

  • Beşiktaş

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

  • Şişli

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

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İstanbul
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