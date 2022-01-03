İstanbul'da su kesintisi! Bakın hangi ilçelere su verilmeyecek

İSKİ'nin açıklamasına göre 4 Ocak Salı günü İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi olacak.
İSKİ, açıklamasında "Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" ifadelerine yer verdi.
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy
Okuyucu Yorumları 0 yorum