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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 21 Temmuz sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 21 Temmuz 2022 Perşembe

21.07.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 21 Temmuz 2022 Perşembe günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından paylaşıldı. İSKİ'nin web sitesinde yer alan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ, İstanbul'un 1 ilçesinde kesinti yaşanacağını duyurdu. Peki 21 Temmuz sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte İSKİ tarafından 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılan açıklamanın ayrıntıları...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 21 Temmuz sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 21 Temmuz 2022 Perşembe

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı 21 Temmuz 2022 Perşembe yani haftanın dördüncü gününde; İstanbul'da su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İSKİ, İstanbul'un 1 ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağını açıkladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yaptığı açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

21 Temmuz 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin web sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 ilçede su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

21 TEMMUZ İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi iski
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