İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 22 Haziran sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi!

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 22 Haziran Çarşamba yani haftanın üçüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre 2 ilçenin bazı semt ve noktalarında su kesintisi olacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 22 Haziran 2022 Çarşamba günü yaptığı açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

22 Haziran 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

22 HAZİRAN İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.06.2022 20:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.06.2022 03:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

