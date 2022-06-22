HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 22 Haziran sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi!

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 22 Haziran sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi!

22.06.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 22 Haziran 2022 Çarşamba günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2 ilçenin bazı semt ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacak. Peki 22 Haziran sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte İSKİ'den 22 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılan açıklama...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 22 Haziran sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi!

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 22 Haziran Çarşamba yani haftanın üçüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre 2 ilçenin bazı semt ve noktalarında su kesintisi olacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 22 Haziran 2022 Çarşamba günü yaptığı açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

22 Haziran 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

22 HAZİRAN İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.06.2022 20:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2022 03:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyorAyakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor
Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!
Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdüHalk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul Başakşehir İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Marmaris yanıyor! Şahan isyan etti: Bütün kış söyledik, neredeler?

Marmaris yanıyor! Şahan isyan etti: Bütün kış söyledik, neredeler?

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Tarlada gezerken tesadüfen gördü!

Tarlada gezerken tesadüfen gördü!

İzinsiz topladılar! 438 bin 372 lira ceza ödeyecekler

İzinsiz topladılar! 438 bin 372 lira ceza ödeyecekler

İlginizi Çekebilir

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

Anne ve kızı 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Anne ve kızı 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.