İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 24 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

Sular ne zaman gelecek, sorusu 24 Eylül Cumartesi günü İSKİ'nin İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini paylaşması ile yanıt buldu. İstanbullular arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 25 Eylül Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 25 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

25 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 4 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ

ESENYURT

Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2022 08:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

Etkilenen Mahalleler : Şehsuvar Bey Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Balat Mah,Yavuz Sultan Selim Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Darüşşafaka Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

