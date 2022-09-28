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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 28 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

28.09.2022 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı 28 Eylül 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. İSKİ'den yazılı açıklama yayımlandı. 28 Eylül 2022 Çarşamba günü konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyenler İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini araştırıyor. Peki, 28 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 28 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

Sular ne zaman gelecek, sorusu 28 Eylül Çarşamba günü İSKİ'nin İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini paylaşmasının ardından yanıt bulmuş oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 28 Eylül sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 28 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi merak konusu olurken İSKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

su kesintisi

28 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

28 Eylül 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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