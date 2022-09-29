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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 29 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

29.09.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı 29 Eylül 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 29 Eylül Perşembe günü (İSKİ) açıklama yayımlandı. Peki, 29 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 29 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

Sular ne zaman gelecek, sorusu 29 Eylül Perşembe günü İSKİ'nin İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini paylaşması ile yanıt buldu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 29 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

su kesintisi

29 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

29 Eylül 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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