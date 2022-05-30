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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 30 Mayıs sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ su kesinti listesi! 30 Mayıs 2022 Pazartesi

30.05.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı 30 Mayıs Pazartesi günü bulundukları ilçelerde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen İstanbullular tarafından merak konusu oldu. İSKİ'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki 30 Mayıs 2022 Pazartesi Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklama...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 30 Mayıs sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ su kesinti listesi! 30 Mayıs 2022 Pazartesi

30 Mayıs 2022 Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ile İSKİ'den arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 30 Mayıs 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

30 MAYIS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

30 Mayıs 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? 30 MAYIS 2022 PAZARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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