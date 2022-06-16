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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 16 Haziran 2022 sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintileri açıklaması!

16.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri her gün güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 16 Haziran 2022 Perşembe günü su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan açıklamada 2 ilçenin bazı noktalarında kesinti yapılacağı belirtildi. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte detaylar...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 16 Haziran 2022 sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintileri açıklaması!

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini 16 Haziran 2022 Perşembe günü de güncelledi. Haftanın dördüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. İSKi'den flaş bir açıklamada bulundul. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 16 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

16 Haziran 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

16 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.06.2022 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.06.2022 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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