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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 17 Haziran 2022 sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintileri açıklaması!

17.06.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ tarafından her gün paylaşılıyor. 17Haziran 2022 Cuma günü su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte İSKİ planlı su kesintileri açıklaması...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 17 Haziran 2022 sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintileri açıklaması!

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini 17 Haziran 2022 Cuma günü de güncelledi. Haftanın dördüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. İSKi'den flaş bir açıklamada bulundul. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 17 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

17 Haziran 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

17 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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