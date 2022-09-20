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  4. İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ! 20 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ duyurdu!

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ! 20 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ duyurdu!

20.09.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı 20 Eylül 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak edildi. İSKİ'den yapılan açıklamada Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Sultangazi ve Tuzla detayı dikkat çekti. İstanbullular internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 20 Eylül Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte 20 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ! 20 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ duyurdu!

Sular ne zaman gelecek, sorusu İSKİ'nin İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini paylaşması ile yanıt buldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 20 Eylül Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 20 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

su kesintisi

20 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 5 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 04:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

Etkilenen Mahalleler : Topkapı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalleler : Gençosman Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi
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