İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ! 22 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

Sular ne zaman gelecek, sorusu 22 Eylül Perşembe günü İSKİ'nin İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini paylaşmasının ardından yanıt buldu. İstanbullular konuya ilişkin interntte araştıma yapıyor. Peki, 22 Eylül Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 22 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

22 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 1 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Hacıahmet Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.09.2022 04:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

