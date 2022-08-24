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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi

24.08.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ tarafından yapılan açıklamada Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Silivri ile ilgili detaylar dikkat çekti. İSKİ su kesintisi listesi ile arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde gerçekleşecek kesintilere ilişkin bilgi edinilebiliyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler de konuya ilişkin araştırma yapıyor. İSKİ'den yapılan açıklamada Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Silivri ile ilgili ayrıntı dikkat çekti. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek?

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?


İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İSKİ 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününün su kesintisi listesini paylaştı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER NERELER?

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Yenibosna Merkez Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Kocasinan Merkez Mah,Hürriyet Mah,Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 21:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Barbaros Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 21:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENLER

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2022 06:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2022 03:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul Bağcılar Bahçelievler Esenler Silivri İSKİ su kesintisi su kesintisi iski
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