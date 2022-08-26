İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde su kesintisine ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. İSKİ tarafından su kesintisi ile ilgili yapılan açıklamada Silivri ve Çekmeköy detayı dikkat çekti. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

26 Ağustos 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde su kesintisi olan ilçeler listesine yer verildi.

26 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 26.08.2022 08:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇEKMEKÖY

Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 26.08.2022 08:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

